Manchester United tiene a su nuevo técnico
El Manchester United ha vuelto a recurrir a su exjugador Michael Carrick para salvar una temporada en declive.
Carrick fue contratado el martes como el técnico del United hasta el final de la temporada, más de una semana después de la salida de Ruben Amorim.
Carrick, quien ganó cinco títulos de la Premier y la Liga de Campeones durante una laureada carrera en Old Trafford, llega tras la salida de Ruben Amorim la semana pasada.