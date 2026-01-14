Real Madrid hace el ridículo, eliminado en la Copa del Rey

No era Xabi Alonso. El problema del Real Madrid va mucho más allá de su entrenador y la crisis es de marca mayor para el elenco Merengue, que esta noche española quedó eliminado de la Copa del Rey luego de perder 3-2 contra el Albacete en los octavos de final de la competencia.

NO DEJES DE LEER: Christiansen revela lista de jugadores para amistosos ante Bolivia y México

Una vergüenza de aquellas, que quedarán en la historia y que de alguna forma harán que el recordado “Alcorconazo” sufrido por Manuel Pellegrini deje de ser la única gran afrenta en la historia de la Casa Blanca.

No es tanto quedar fuera de la Copa, es más bien contra quién y cómo. El Albacete está 17° en la Segunda División española, solo un punto por encima de la zona de descenso a la tercera categoría.

Todo esto, solo 48 horas después del bullado despido de Xabi Alonso, en medio de acusaciones de rebeldía por parte de un plantel que en el Carlos Tartiere hoy no estuvo a la altura.