Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores

Panamá- Alias "Pocho", presunto cabecilla de la pandilla autodenominada "La Comisión LC6" o "35US (Unión Sinaloa)", y otros 13 integrantes de esta estructura criminal fueron aprehendidos este miércoles en el distrito de San Miguelito, mediante la implementación de la Operación Dominio.

La investigación preliminar, adelantada por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), estableció que los miembros de esta pandilla, que opera en los sectores de Veranillo y Samaria, se dedican a la comisión de homicidios, trasiego de drogas, lesiones personales, posesión de armas de fuego ilegales y otros delitos graves.

Durante las diligencias de allanamiento y registro adelantadas por la Policía Nacional y la Fiscalía Antipandillas, también se decomisaron equipos tecnológicos y otros indicios relacionados con actividades delictivas.

La Policía detalló que también se aprehendió a un hombre que mantenía una orden de captura por delitos relacionados con drogas, el cual fue remitido ante las autoridades judiciales correspondientes.