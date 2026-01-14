¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo

La recolección de basura en San Miguelito un tiki tiki entre el contralor Anel “Bolo” Flores y la alcaldesa Irma Hernández.

La tensión surge porque el Consejo de Gabinete aprobó una resolución que ordena a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumir el control de la recolección de desechos, ante el riesgo de una crisis sanitaria.

Hernández dijo en conferencia de prensa que se había enterado de la decisión cuando fue anunciada de forma oficial por el ministro de Salud, Fernando Boyd y el director del AAUD, Ovil Moreno.

La alcaldesa informó además que el contralor Flores la contactó a principios de diciembre para una reunión con la dueña de la empresa Revisalud, que ofrece el servicio de recolección de la basura hasta el 18 de enero, cuando vence su contrato.

Flores confirmó en NOTICIAS 180 MINUTOS que sí contactó a Hernández para gestionar una reunión con la dueña de Revisalud, pero aclaró que no hubo presión.

El contralor aclaró que solo “tendió un puente” para que hablaran del cierre del contrato. Nada más.

Contó que la alcaldesa aceptó reunirse y luego le dijo que el encuentro fue positivo.



También aseguró que Revisalud no participó ni participará en la licitación actual y que la empresa saldrá del país.

“Yo no tengo ningún interés”, insistió Flores. Afirmó que fue un gesto de cortesía con una empresa que estuvo 14 años operando en Panamá, y que haría lo mismo con cualquiera.

Pero el tono subió cuando habló de los números.

Flores cuestionó que, mientras sigue abierta una licitación, el Municipio haya formalizado contrataciones por 3.8 millones de dólares, que —según él— se pretende que pague el Gobierno central, mientras los ingresos quedarían para la alcaldía.

Agregó que no es posible recibir casi 4 millones en seis meses sin asumir los gastos.

También aseguró que los contratos de las tres empresas que deben entrar a operar el 19 de enero no habían llegado a la Contraloría cuando inició el Gabinete y que se enteró de su ingreso casi a las 10:00 p.m.

Para Flores, eso es incapacidad o mala fe y agregó que no firmará bajo presión ni con el argumento de una crisis sanitaria.

“Con este contralor, no”, remató. Incluso llegó a calificar a la alcaldesa como “ventríloca” de alguien más, sin mencionar nombres. Además, la calificó de incapaz y de actuar como niña consentida.

La respuesta no tardó. Irma Hernández devolvió el golpe en TVN-2.



Cuestionó que el contralor actuara como “relacionista público de empresas” y preguntó por qué tenía que intervenir en una reunión de ese tipo.

Explicó que en el encuentro con Revisalud pidió la base de datos de los contribuyentes y el contrato con Ensa, para sostener la transición hasta el 18 de enero, y aseguró que las cajas seguirán en San Miguelito.

Dijo que llevaba tiempo solicitando ese acercamiento y que la empresa no respondía.



Que la reunión solo se dio cuando intervino el contralor, quien es precisamente quien debe refrendar los contratos, no gestionarlos, según dijo.

Sobre el tema de los documentos, Hernández sostuvo que desde junio la Contraloría conocía los procesos.

Afirmó que los contratos fueron aprobados en el Consejo Económico Nacional entre el 23 y 24 de diciembre y que ingresaron formalmente el 8 de enero.

También puso el foco en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). Preguntó si realmente estará lista para asumir la recolección cuando faltan pocos días para la fecha clave.

Hernández dijo que tenía una reunión programada con la AAUD, pero que se enteró la noche anterior de que el Gobierno decidió asumir el servicio, lo que —según ella— implica tomar fondos municipales.

No descartó intereses detrás de lo ocurrido. Recordó que desde que se lanzó la licitación, Revisalud presentó recursos y pidió quedarse seis meses más.

Además, le tiró duro a la AAUD al temer que no tenga la capacidad operativa para enfrentar la crisis en el distrito.

Por ahora, la basura sigue ahí. Y la pelea también.