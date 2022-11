Astros de Houston firman al primera base cubano José Abreu

El primera base José Abreu y los Houston Astros están de acuerdo en un contrato de tres años, dijo una fuente, agregando otro bate productor de carreras a la alineación de campeones de la Serie Mundial que ya está llena de ellos.

Abreu, que cumplirá 36 años en enero, ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2020 y es segundo en el béisbol con 863 carreras impulsadas desde su primera temporada en las Grandes Ligas, 2014. Bateó .304/.378/.446 este año con los Chicago White Sox, con quien había jugado sus nueve temporadas en las Grandes Ligas después de marcharse de Cuba para jugar como profesional.

Luego de unas terribles primeras cinco semanas, Abreu fue uno de los mejores bateadores del béisbol durante los últimos tres cuartos de la temporada, bateando .335/.405/.479, aunque sus 15 jonrones durante todo el año fueron el mínimo de su carrera. Él se une a una alineación de los Astros con su compatriota cubano Yordan Álvarez, José Altuve, Kyle Tucker, Alex Bregman y el MVP de la Serie Mundial Jeremy Peña.

Abreu reemplazará a Yuli Gurriel, un rival de mucho tiempo en la Serie Nacional de Cuba. Abreu y Gurriel, junto con Yoenis Cespedes, fueron ampliamente considerados como los mejores jugadores de su generación en Cuba, ambos bateadores de alto contacto, aunque el poder de Abreu fue el separador.

Los White Sox lo extendieron por tres años y $50 millones después de 2019, cuando lideró la Liga Americana con 123 carreras impulsadas. Durante sus nueve temporadas, Abreu bateó .292/.354/.506 con 243 jonrones y un OPS ajustado 34%, mejor que el promedio de la liga.

Es el segundo fichaje de este invierno para los Astros, quienes renovaron al relevista Rafael Montero con un contrato de tres años y $34.5 millones. La nómina proyectada de los Astros se encuentra actualmente en el rango de $175 millones (han superado los $187 millones en cada una de las cinco temporadas anteriores) y todavía esperan firmar al as Justin Verlander, quien podría cobrar más de $ 40 millones al año.

