Atletismo de Panamá define delegación para Juegos Centroamericanos

Luego de la destacada participación de la atleta Gianna Woodruff en el mundial de Atletismo, Panamá se prepara para los Juegos Deportivos Centroamericanos y el atletismo tiene lista su delegación para esta justa regional deportiva que da inicio al nuevo ciclo olímpico.

Los Juegos Deportivos Centroamericanos se realizarán del 18 al 30 de octubre en Guatemala y el atletismo tendrá como sede la ciudad de Quetzaltenango.

La delegación nacional la conforman desde atletas de talla mundial y olímpica como de nuevos valores de este deporte que buscan poco a poco ganarse su espacio a nivel internacional.

La representación panameña es encabezada por los atletas olímpicos Arturo Deliser, Nathalee Aranda y Jorge Castelblanco, además del recién debutante en un mundial de atletismo Yassir Cabrera.

Deliser, quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, competirá en los 100 y 200 metros planos; Aranda, quien vio acción en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, verá acción en el salto largo femenino; y Castelblanco, quien también compitió en Tokio 2020, está inscrito en la media maratón de los juegos.

Por su parte, Cabrera competirá en los 35 kilómetros marcha, especialidad en que buscará estar entre los primeros lugares.

Hay que señalar que Gianna Woodruff, finalista de los 400 metros con vallas en el recién finalizado mundial de Tokio 2025, también está inscrita para estos juegos pero su participación no está confirmada, tomando en cuenta que viene de competir en una exigente temporada 2025.

Formarán también parte de la delegación panameña en la rama femenina Cristal Cuervo e Ivanna McFarlane, quienes competirán en los 200 y 400 metros planos, además del Relevo 4 x100 y 4 x400. En tanto, Leyka Archibold verá acción en 100 metros con vallas, 400 metros con vallas y también en los relevos 4 x100 y 4 x400.

En la rama masculina también competirán Chamar Chambers (800 metros), Didier Rodríguez (1500 metros y 3 mil metros con obstáculos), Alonso Gaitán (salto triple), Anselmo Delgado (impulsp de bala), Juan Mosquera (salto largo), Samuel Ibarra (400 metros planos) y Jonathan Cedeño (lanzamiento de jabalina).

Los oficiales de la delegación nacional serán Lupe Roque, Florencio Aguilar, Marcelino Pastrana y Abdiel Ortiz.