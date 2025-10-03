Azael ‘Candelilla’ Villar, listo para disputar cetro de la AMB

El púgil panameño Azael ‘Candelilla’ Villar cumplió sin problemas con el pesaje oficial y está listo para enfrentar hoy viernes al peruano Ricardo Astuvilca.

El combate, pactado a 10 asaltos y en el que estará en juego el cetro minimosca Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), será el estelar de la función que tendrá como sede la ciudad de Niagara Falls, Nueva York, Estados Unidos y que es organizada por la empresa All Star Boxing.

‘Candelilla’ Villar pesó 106.4 libras, mientras que Astuvilca registró 104.

El combate entre Villar y Astuvilca será de revancha, ya que se enfrentaron el 1 de diciembre de 2023 en Panamá, ganando el istmeño por decisión unánime.

El púgil panameño tiene récord de 21 triunfos (15 nocauts), cuatro derrotas y cuatro empates.

Por su lado, Astuvilca tiene 23 triunfos (5 nocauts) y tres derrotas.

Para el púgil panameño este pleito será de importancia, ya que de ganar podría ser tomado en cuenta para las clasificaciones mundiales en la AMB.

Además, aunque en el combate estará en juego un cetro de la AMB, el púgil istmeño es el clasificado mundial N.°15 en la Organización Mundial de Boxeo (OMB), por lo que también está en riesgo esta posición.