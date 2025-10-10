Azulejos de Toronto vuelven a una serie de campeonato de liga

Las tres primeras experiencias de Vladimir Guerrero Jr. con los Azulejos de Toronto en los playoffs fueron amargas y con el mismo desenlace: eliminaciones por barrida.

“Ya tocaba. Las tres primeras las perdí, pero finalmente me llegó”, dijo un Guerrero bañado en champán en el camerino del equipo visitante y en alusión a las eliminaciones en 2020, 2022 y 2023, siempre en la ronda de comodines. “Esta es una bendición, algo grande. Somos un equipo muy unido. Se notó algo especial desde el primer día del año”.

Guerrero celebró tras una serie en la que bateó para .529 (9 hits en 17 turnos), con tres jonrones, nueve carreras impulsadas y cinco anotadas.

Toronto será anfitrión el domingo del primer partido de la Serie de Campeonato al mejor de siete contra los Tigres de Detroit o los Marineros de Seattle.