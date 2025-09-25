Baloy: ‘El pensamiento es traer la medalla de oro para Panamá’

Panamá sigue entrenando arduamente con miras a la competencia del fútbol masculino de los Juegos Deportivos Centroamericanos, que se disputarán en la ciudad de Guatemala del 18 al 30 de octubre.

Bajo el mando del exseleccionado mundialista Felipe Baloy, el equipo solo tiene la única meta de ganar la medalla de oro, un logro que la selección nacional solo ha conseguido en la edición de 1973 de estos juegos regionales deportivos.

“Yo creo que si vas a competir en un torneo siempre vas pensando en poder tener la posibilidad de ganarlo, tú muy bien lo dices, yo creo que nosotros somos la única selección que va al Mundial de todas las que va a competir en este Centroamericano, por ende tuvimos que dividir a la selección en dos equipos, no te voy a decir que los que estén allá son mejores que los que están acá, yo creo que todos tienen capacidad, todos tienen el trabajo para poder ayudarnos a conseguir los objetivos, obviamente hay jugadores de pronto allá con mucho más experiencia, pero yo confío en todos los jugadores que tenemos hoy aquí, estamos trabajando y obviamente la responsabilidad es grande y el pensamiento es eso, poder traer la medalla de oro para Panamá”, manifestó Baloy.

La Sub-20 cumplirá su cuarta semana de entrenamiento el próximo lunes 29 de septiembre con otros tres de días de trabajo en el COS Sports Plaza.

La disciplina del fútbol masculino se jugará en las sedes del Estadio Cementos Progreso y Estadio Pinula Contreras, en Ciudad de Guatemala.

El equipo Panamá Sub-20 quedó ubicado en el grupo B junto a las selecciones de Costa Rica y Honduras, mientras que en el grupo A están Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan directo a la fase de semifinales.

Los mejores clasificados avanzarán directo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a disputarse en Santo Domingo, República Dominicana 2026, para seguir el camino rumbo a los XX Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2027.