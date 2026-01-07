Baloy está satisfecho con rendimiento de sus jugadores

Felipe Baloy, director técnico de la Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá, se mostró satisfecho con el rendimiento de los jugadores convocados con miras al torneo clasificatorio Concacaf para el mundial de la categoría.

“Estamos muy contentos porque cada vez más el grupo va adquiriendo esa idea que le venimos transmitiendo en estos últimos días”, comentó Baloy luego del partido de fogueo que enfrentó el equipo ante el Sporting San Miguelito en las instalaciones del Yappy Park, en Paseo del Norte, en el barrio Brisas del Golf.

La escuadra Sub-17 se mantiene entrenando todos los días en la continuación de su preparación con miras al torneo clasificatorio que se efectuará en el mes de febrero.

Baloy resaltó el rendimiento de sus jugadores, luego de los tres tiempos de 30 minutos que duró el fogueo.

“Para nosotros fue bastante agradable el rendimiento hoy de los muchachos. Ya vamos buscando ese grupo, ese equipo que queremos para poder afrontar las competencias que vienen en el futuro”, explicó.

Sobre los futuros compromisos, la Sub-17 se prepara para viajar este sábado 10 de enero rumbo a México para ver acción en el Torneo del Sol, que se realizará del 12 al 17 de enero, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca.

“El torneo que vamos a disputar en México va a ser importantísimo”, destacó.

“Esa va a ser nuestra preparación”. Los resultados van a ser importantes, pero más que todo el rendimiento y lo que pueda ofrecer cada jugador va a ser importante para lo que podamos hacer en el Premundial”, concluyó.