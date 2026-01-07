Deportes - 07/1/26 - 12:00 AM

Baltimore Ravens despiden a su técnico John Harbaugh

Por: Maryland EFE -

John Harbaugh fue despedido después de 18 temporadas como entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore.

El propietario Steve Bisciotti expresó que relevó a Harbaugh de sus funciones después de que los Ravens fueron uno de los equipos más decepcionantes de la liga esta temporada. Terminaron con un récord de 8-9 y no lograron llegar a los playoffs tras comenzar la Semana 1 como uno de los favoritos para conquistar el Súper Bowl.

La temporada de Baltimore terminó el domingo por la noche cuando Tyler Loop falló un gol de campo en el último segundo, lo cual permitió a Pittsburgh preservar una victoria de 26-24 en el encuentro que decidió el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

