Barcelona FC defiende el trono de la Supercopa de España

La Supercopa de España alzará el telón hoy miércoles a las 2 de la tarde (hora de Panamá) en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí) con la disputa de la primera semifinal entre el vigente campeón, el Barcelona, y el Athletic, que aspira a dar la campanada tras un inicio de curso irregular.

De entre los cuatro aspirantes a levantar el trofeo, incluyendo a los otros semifinalistas, el Real Madrid y el Atlético, el equipo de Hansi Flick es el que llega en mejor momento de forma: líder de LaLiga EA Sports y precedido por una racha de ocho triunfos entre todas las competiciones, con una derrota en los últimos trece duelos.

Con 15 títulos en sus vitrinas, el Barcelona es el equipo más laureado de la competición, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3), los dos rivales a los que superó en la pasada edición.

En aquella ocasión, el equipo de Flick derrotó en semifinales al equipo vasco (0-2) y goleó en la final al eterno rival (2-5), lo que supuso un importante espaldarazo para la posterior conquista de la Liga y la Copa del Rey; tendencia que parece haberse consolidado y refuerza el valor de la Supercopa, pues el ganador del título lo ha sido también del campeonato liguero en las últimas cuatro campañas.