Barcelona remonta y vence al Real Oviedo

El Barcelona supo recuperarse de un error del arquero Joan García, dándole vuelta al marcador para vencer 3-1 al recién ascendido Real Oviedo en La Liga española.

Los azulgranas quedaron en desventaja en su visita a Asturas cuando García regaló el balón al salir del área y Alberto Reina anotó para los locales con un disparo desde cerca del círculo central a los 33 minutos.

El club catalán se recuperó en la segunda mitad gracias a los tantos de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo para registrar su quinta victoria en seis partidos de liga.

El resultado dejó al Barça a dos puntos del líder Real Madrid, que el martes superó 4-1 al también ascendido Levante para mantener un paso perfecto tras seis jornadas.