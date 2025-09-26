Deportes - 26/9/25 - 12:00 AM

Barcelona remonta y vence al Real Oviedo

El Barcelona supo recuperarse de un error del arquero Joan García, dándole vuelta al marcador para vencer 3-1 al recién ascendido Real Oviedo en La Liga española.

Los azulgranas quedaron en desventaja en su visita a Asturas cuando García regaló el balón al salir del área y Alberto Reina anotó para los locales con un disparo desde cerca del círculo central a los 33 minutos.

El club catalán se recuperó en la segunda mitad gracias a los tantos de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo para registrar su quinta victoria en seis partidos de liga.

El resultado dejó al Barça a dos puntos del líder Real Madrid, que el martes superó 4-1 al también ascendido Levante para mantener un paso perfecto tras seis jornadas.

Te puede interesar

Panamá, listo para buscar un cupo al Mundial U-23 de Béisbol

Panamá, listo para buscar un cupo al Mundial U-23 de Béisbol

Septiembre 25, 2025
Clásico Real Madrid vs Barcelona ya tiene hora

Clásico Real Madrid vs Barcelona ya tiene hora

 Septiembre 25, 2025
Baloy: ‘El pensamiento es traer la medalla de oro para Panamá’

Baloy: ‘El pensamiento es traer la medalla de oro para Panamá’

 Septiembre 25, 2025
Tenistas piden aumento de premios en Majors

Tenistas piden aumento de premios en Majors

 Septiembre 25, 2025
Panamá afina estrategia para su estreno en Mundial Sub-20

Panamá afina estrategia para su estreno en Mundial Sub-20

 Septiembre 25, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito