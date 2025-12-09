Deportes - 09/12/25 - 12:00 AM

Barcelona sale obligado a ganar para escalar puestos en Liga de Campeones

Por: Barcelona EFE -

El Barcelona, que parece haber recuperado su mejor versión, volverá a jugar hoy martes un partido de la Liga de Campeones más de tres años después en el Spotify Camp Nou con la visita del Eintracht Fráncfort, al que se enfrentará con la obligación de ganar para mantener las opciones de conseguir el pase directo a octavos de final.

Tras sumar siete puntos de quince posibles en la competición continental, el conjunto de Hansi Flick ya no tiene margen de error en las últimas tres jornadas de las fase liga -ante el conjunto alemán, el Slavia de Praga y el Copenhague- si quiere optar a acabar entre los ocho primeros clasificados.

Dos semanas han pasado desde la dolorosa derrota frente al Chelsea en Stamford Bridge (3-0) y el bloque azulgrana, tal y como avanzó después de ese partido el técnico alemán, parece otro.

Tras caer en Londres, el equipo se ha levantado con victorias en LaLiga.

