Deportes - 16/1/26 - 12:00 AM

Barcelona vence 2-0 a Racing y avanza a cuartos de final de Copa del Rey

Por: España EFE -

El campeón defensor Barcelona evitó una sorpresa un día después de que el Real Madrid tropezara en la Copa del Rey, superando al líder de la segunda división, el Racing de Santander, para alcanzar los cuartos de final.

Ferran Torres rompió el empate en Santander en un contragolpe a los 66 minutos, recibiendo un pase de Fermín López y superando al portero antes de encontrar la red vacía. Lamine Yamal selló la victoria en el sexto y último minuto del tiempo añadido.

El Racing tuvo dos goles anulados por fuera de juego, uno al 77 y otro al 86. Desperdició una oportunidad de oro para igualar en una situación de uno contra uno en el tiempo de descuento de la segunda mitad, con el portero del Barcelona Joan García realizando una salvada de último minuto en un disparo del suplente Manex Lozano.

Te puede interesar

Asamblea discute reforma para evitar uso político de la Carrera Administrativa

Asamblea discute reforma para evitar uso político de la Carrera Administrativa

 Enero 15, 2026
Christiansen advierte que aún no hay lista definida para el Mundial

Christiansen advierte que aún no hay lista definida para el Mundial

Enero 15, 2026
Tomás Rodríguez no anotó pero mostró cualidades en debut

Tomás Rodríguez no anotó pero mostró cualidades en debut

 Enero 15, 2026
Va por el único Grand Slam que le falta

Va por el único Grand Slam que le falta

 Enero 15, 2026
Sporting San Miguelito, listo para competencias de 2026

Sporting San Miguelito, listo para competencias de 2026

 Enero 15, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto