Deportes - 22/1/26 - 12:00 AM

Bellinger se queda con los Yankees, acuerda contrato por cinco años

Por: Estados Unidos EFE -

Cody Bellinger se convirtió en el último de los principales bateadores agentes libres en llegar a un acuerdo, al aceptar el miércoles quedarse con los Yankees de Nueva York por un contrato de cinco años y 162,5 millones de dólares.

Bellinger recibirá un bono por firmar de 20 millones y un veto completo a canjes. Tiene el derecho de optar por salir del contrato después de las temporadas de 2027 o 2028 para convertirse nuevamente en agente libre, pero si hay una interrupción laboral que lleva a que no se jueguen partidos en 2027, el acuerdo especifica que las opciones de salida se trasladarán a después de las temporadas de 2027 y 2028.

Dos veces All-Star, adquirido por los Yankees de los Cachorros de Chicago en diciembre de 2024, Bellinger bateó para .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas el año pasado, incluyendo .302 con 18 jonrones y 55 carreras impulsadas en el Yankee Stadium. Bateador zurdo, jugó en 149 partidos en el jardines y siete en primera base en su primera temporada desde 2022 sin una estancia en la lista de lesionados.

Es el hijo del ex Yankee Clay Bellinger.

Elegido Novato del Año de la Liga Nacional en 2017 y MVP de ese circuito en 2019, Bellinger tiene un promedio de .261 con 225 jonrones y 695 carreras impulsadas en ocho temporadas con los Dodgers de Los Ángeles (2018-22), los Cachorros (2023-24) y los Yankees.

Devengo 57,5 millones del contrato de tres años y 80 millones que pactó con los Cachorros antes de la temporada de 2024. Bellinger rechazó una opción de 25 millones para 2026 a favor de una rescisión de 5 millones.

