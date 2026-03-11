Deportes - 11/3/26 - 12:00 AM

Panamá no estuvo efectivo con corredores en posición anotadora

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá no mostró una buena ofensiva durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, en el que quedó eliminado en la fase de grupos con marca de un triunfo y tres derrotas en el grupo A del torneo internacional disputado en San Juan, Puerto Rico.

Las estadísticas en el torneo señalan que Panamá tuvo un promedio colectivo a la ofensiva de .213, producto de 29 hits en 136 turnos al bate.

Del total de imparables, solo uno fue jonrón, no conectaron triples y cinco fueron dobles. Anotaron 11 carreras, recibieron nueve base por bolas y se poncharon en 38 ocasiones (promedio de nueve por juego).

Otro de los detalles que afectó la ofensiva de Panamá fue la producción de carreras y prueba de ello es que la selección nacional no pudo sobrepasar las cuatro carreras en ninguno de los encuentros disputados.

Ante Cuba perdió 3-1; frente a Puerto Rico cayó 4-3; venció a Canadá 4-3; y perdió ante Colombia 4-3.

Las oportunidades de anotar se tuvieron pero dejaron a 22 corredores en posición anotadora en los cuatro juegos.

Ante Cuba, Panamá remolcó una carrera en nueve oportunidades; frente a Puerto Rico remolcó a tres en seis; frente a Canadá remolcó cuatro en 11 chances; y ante Colombia trajo dos carreras en seis opciones.

Individualmente destacaron a la ofensiva por Panamá Christian Bethancourt con promedio de .308, con tres carreras anotadas y dos impulsadas; José Ramos (.286, dos carreras anotadas y una impulsada); y Rubén Tejada (.400 y dos carreras remolcadas).

Hay que destacar que el pitcheo en términos generales cumplió con las expectativas, destacando individualmente figuras como Darío Agrazal, Miguel Cienfuegos, Paolo Espino, Ariel Jurado y Kenny Hernández.

