Panamá no estuvo efectivo con corredores en posición anotadora

Panamá no mostró una buena ofensiva durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, en el que quedó eliminado en la fase de grupos con marca de un triunfo y tres derrotas en el grupo A del torneo internacional disputado en San Juan, Puerto Rico.

Las estadísticas en el torneo señalan que Panamá tuvo un promedio colectivo a la ofensiva de .213, producto de 29 hits en 136 turnos al bate.

Del total de imparables, solo uno fue jonrón, no conectaron triples y cinco fueron dobles. Anotaron 11 carreras, recibieron nueve base por bolas y se poncharon en 38 ocasiones (promedio de nueve por juego).

Otro de los detalles que afectó la ofensiva de Panamá fue la producción de carreras y prueba de ello es que la selección nacional no pudo sobrepasar las cuatro carreras en ninguno de los encuentros disputados.

Ante Cuba perdió 3-1; frente a Puerto Rico cayó 4-3; venció a Canadá 4-3; y perdió ante Colombia 4-3.

Las oportunidades de anotar se tuvieron pero dejaron a 22 corredores en posición anotadora en los cuatro juegos.

Ante Cuba, Panamá remolcó una carrera en nueve oportunidades; frente a Puerto Rico remolcó a tres en seis; frente a Canadá remolcó cuatro en 11 chances; y ante Colombia trajo dos carreras en seis opciones.

Individualmente destacaron a la ofensiva por Panamá Christian Bethancourt con promedio de .308, con tres carreras anotadas y dos impulsadas; José Ramos (.286, dos carreras anotadas y una impulsada); y Rubén Tejada (.400 y dos carreras remolcadas).

Hay que destacar que el pitcheo en términos generales cumplió con las expectativas, destacando individualmente figuras como Darío Agrazal, Miguel Cienfuegos, Paolo Espino, Ariel Jurado y Kenny Hernández.