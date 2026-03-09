Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas

Los partidos Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, y Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe, serán las principales fuerzas del Senado colombiano para el periodo 2026-2030, según los resultados de las elecciones celebradas este domingo.

Con el 83,13 % de las mesas informadas, el Pacto Histórico ha recibido 3.599.411 votos para el Senado, equivalentes al 22,84 %, mientras que el Centro Democrático suma 2.473.529 papeletas (15,70 %).

Si el escrutinio confirma estos resultados, el partido oficialista se mantendrá como la principal fuerza política de la Cámara Alta, mientras que el uribismo volverá a ser el mayor movimiento de la oposición tras haber ocupado el cuarto lugar en las elecciones legislativas de 2022.

A las dos principales fuerzas de Colombia les siguen el Partido Liberal con 1.840.821 votos (11,68 %), la coalición de centro Alianza por Colombia con 1.566.822 sufragios (9,94 %), el Partido Conservador con 1.516.850 (9,62 %) y el Partido de la U con 1.272.697 votos (8,07 %).

Estas cuatro fuerzas podrían convertirse en el fiel de la balanza para el presidente que reemplace a Petro a partir del 7 de agosto, ya que sus senadores no siempre mantienen una disciplina partidaria rígida y están divididos entre quienes apoyan al actual Gobierno y quienes se oponen.

También tendrán representación en el Senado la coalición Ahora Colombia, con 730.018 votos (4,63 %), y la derechista Cambio Radical-Alma, que suma 982.501 papeletas (6,23 %).

En el límite se encuentra el Movimiento de Salvación Nacional, que registra 555.632 votos (3,52 %). Esto es clave porque para que un partido tenga representación en el Senado colombiano debe superar el umbral del 3 % del total de votos, algo que este movimiento parece lograr.

Los partidos que no alcanzaron el umbral y se quedan sin representación en el Congreso son el Frente Amplio Unitario, el partido Creemos y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, surgido de la desmovilización de las antiguas FARC.

Tampoco lograron los votos suficientes La lista de Oviedo, el partido Oxígeno, ni los movimientos Patriotas y Colombia segura y próspera.