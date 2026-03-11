Deportes - 11/3/26 - 12:00 AM

Panamá está lista para Premundial Femenino U-17

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá reveló su selección nacional femenina para la Ronda Final de la Clasificatoria Sub-17 de Concacaf, la cual se disputará del 17 al 22 de marzo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Costarricense de Fútbol ubicado en Alajuela, Costa Rica.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) detalló que mientras que algunas de las 21 convocadas ya están dando sus primeros pasos en la Liga de Fútbol Femenino (LFF), otras tantas se desempeñan en el Torneo Infanto Juvenil Sub-16 que se desarrolla bajo la administración del Departamento de Fútbol Aficionado de la FPF.

Las jugadores convocadas por el técnico español Gerard Aubí son las siguientes:

Porteras: Avril Potvin, Camila Aparicio y Andrielys Crique.

Defensas: Yasselis Magallón, Julianna Alvarado, Cristabella Ríos, Chanday Mapp, Guillehely Distancia e Isabella Rendino.

Volantes: Gabriela Chen, Vera Batista, Alexa Ortega, Yohanis Batista, Ana Pérez y Gabriela Rodríguez.

 Marzo 10, 2026
 Marzo 10, 2026
Marzo 10, 2026
 Marzo 10, 2026
Marzo 10, 2026

Delanteras: Naomi Zafrani, Kelly Zapata, Shaday Mow, Poppy Wakefield, Maryfer De Gracia y Alisson Samudio.

