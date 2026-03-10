Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Panamá- Un taxista y su pasajero fueron asesinados a punta de bala, a plena luz del día, en la vía Tocumen, a la altura del sector de El Brillante, ubicado en el corregimiento de Tocumen.

Según testigos, el selectivo fue emboscado por dos motorizados que los estaban esperando, estacionados próximo a la parada que se ubica en la orilla de la vía, a metros de la entrada del aeropuerto viejo.

Cuando el taxi pasaba por la vía, los sicarios le dispararon con armas automáticas y luego escaparon. Las balas alcanzaron a los dos ocupantes del vehículo. Uno murió en la escena dentro del taxi con placa 011224. El otro logró salir del vehículo y cruzar la vía corriendo, pero cayó boca abajo, mortalmente herido en la acera contraria, frente a una pequeña plaza comercial donde se ubican una farmacia, una clínica y una empresa de reciclaje.

Agonizando, el hombre malherido fue trasladado de emergencia a un centro médico cercano por unidades de la Policía Nacional, pero de todas formas falleció.

El taxi quedó detenido en la orilla de la vía, por lo que la zona, incluida la parada de autobús, fue acordonada con cinta amarilla. De igual forma, los policías que se presentaron en la escena del crimen delimitaron el área de la plaza comercial donde cayó el pasajero.

Por el momento, las autoridades realizan las primeras pesquisas para determinar la identidad de las víctimas, recopilar indicios y casquillos en ambas partes de la escena de este doble crimen, así como también para establecer si alguno de los comercios posee cámaras de videovigilancia externas que pudieran haber captado el hecho.