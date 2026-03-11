Deportes - 11/3/26 - 12:00 AM

Alianza y el CAI se mantienen líderes del Clausura 2026 de la LPF

Redacción EFE

El Alianza y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) se mantienen como líderes de sus respectivas conferencias tras completarse el lunes la octava jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El CAI conservó la cima de la Conferencia Oeste con 14 puntos, pese a empatar 1-1 frente al UMECIT.

Los umecistas suman ahora 11 unidades y ocupan la cuarta posición en la Conferencia Este.

En el Este, el Alianza se mantiene al frente de su división con 13 puntos y mejor diferencia de goles, mientras que los universitarios marchan cuartos con ocho unidades.

El Plaza Amador, actual campeón del fútbol panameño, encadenó su tercera victoria consecutiva al vencer por 2-1 al San Francisco.

Por otro lado, el Tauro suma 10 puntos y ocupan la quinta plaza del Este, mientras que los herreranos, con seis unidades, continúan en el último lugar del Oeste.

El Sporting San Miguelito se coloca en la segunda posición del Este con 13 puntos, mientras que los coclesanos, con la misma cantidad de unidades, ocupan el segundo puesto del Oeste.

En tanto, el Veraguas United alcanza 11 puntos y asciende al tercer lugar del Oeste, mientras que los colonenses permanecen en el fondo de la clasificación del Este con siete unidades.

