Deportes - 28/1/26 - 12:00 AM

Bill Belichick no será elegido al Salón de la Fama en su primer año

Por: Estados Unidos EFE -

Bill Belichick, el entrenador ganador de ocho Super Bowls, no será inducido al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.

En la votación realizada a principios de este mes, Belichick no alcanzó los 40 votos de los 50 necesarios para ingresar al Pro Football Hall of Fame en su primer intento, dijeron a ESPN cuatro fuentes con conocimiento directo del resultado.

El viernes por la tarde pasada, un representante del Salón llamó a Belichick para informarle que no será exaltado este verano en Canton, Ohio.

Varias fuentes que hablaron con el entrenador durante el fin de semana describieron a Belichick como "perplejo" y "decepcionado" por no haber conseguido el respaldo de al menos el 80 % de los miembros del comité.

"¿Seis Super Bowls no son suficientes?", preguntó Belichick a un allegado, en referencia a los campeonatos que ganó como entrenador en jefe de los New England Patriots. Ganó otros dos como coordinador defensivo de los New York Giants. A otro cercano le dijo: "¿Qué más tiene que hacer alguien?".

