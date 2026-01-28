Bill Belichick no será elegido al Salón de la Fama en su primer año

Bill Belichick, el entrenador ganador de ocho Super Bowls, no será inducido al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.

En la votación realizada a principios de este mes, Belichick no alcanzó los 40 votos de los 50 necesarios para ingresar al Pro Football Hall of Fame en su primer intento, dijeron a ESPN cuatro fuentes con conocimiento directo del resultado.

El viernes por la tarde pasada, un representante del Salón llamó a Belichick para informarle que no será exaltado este verano en Canton, Ohio.

Varias fuentes que hablaron con el entrenador durante el fin de semana describieron a Belichick como "perplejo" y "decepcionado" por no haber conseguido el respaldo de al menos el 80 % de los miembros del comité.

"¿Seis Super Bowls no son suficientes?", preguntó Belichick a un allegado, en referencia a los campeonatos que ganó como entrenador en jefe de los New England Patriots. Ganó otros dos como coordinador defensivo de los New York Giants. A otro cercano le dijo: "¿Qué más tiene que hacer alguien?".