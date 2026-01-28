Deportes - 28/1/26 - 12:00 AM

Cinco equipos de la Liga Premier dominan las primeras posiciones

Por: Inglaterra EFE -

Cinco equipos de la Liga Premier se encuentran entre los ocho primeros. Aparte de Arsenal en la cima, Liverpool se ubica cuarto con 15 puntos.

Liverpool tiene la clasificación al alcance. Le toca recibir a Qarabag, pero el club azerbaiyano ha sido una de las revelaciones de esta edición y está en las posiciones de playoff.

Tottenham marcha quinto con 14 puntos y sus actuaciones en Europa han proporcionado algo de aliento para el asediado técnico Thomas Frank debido a los magros resultados en el frente doméstico. Los Spurs visitarán al ya eliminado Eintracht Frankfurt.

