Ejecutan a joven a tiros en Pacora

Todo ocurrió en medio de la oscuridad de la madrugada, alrededor de las 4:00 a. m. de ayer, cuando, según testigos, Emanuel fue sorprendido por unos sicarios que viajaban en un sedán.

 

Panamá- Cuatro balas acabaron con la vida de Emanuel Ángel Bósquez Rodríguez, de 21 años, cerca del bar el Sol, ubicado en Pacora.

Todo ocurrió en medio de la oscuridad de la madrugada, alrededor de las 4:00 a. m. de ayer, cuando, según testigos, Emanuel fue sorprendido por unos sicarios que viajaban en un sedán de color azul, desde el cual le dispararon en reiteradas ocasiones.

La lluvia de balas no le dio tiempo de reaccionar. En segundos, cayó al suelo mortalmente herido, pues dos proyectiles habían penetrado en su cuerpo: uno le impactó en el pecho y otro en el abdomen.

Emanuel fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, agonizando y perdiendo mucha sangre. Aunque llegó con vida, fue declarado muerto una hora y veinte minutos después del ataque armado.

 

