Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

El caso maneja una suma que supera los $490 mil, y forma parte de un expediente que lleva más de seis meses bajo análisis.

 

La confiscación de bienes marcó un nuevo capítulo en la investigación contra el excomisionado de la Dirección de Operaciones del Tránsito, Javier Fanuco

La diligencia se realizó en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, como parte del seguimiento por presunto enriquecimiento injustificado.

Las autoridades incautaron varios vehículos, vinculados a una investigación que cubre el período 2014–2018

Hasta ahora, el Ministerio Público no ha emitido declaraciones oficiales, ni tampoco sus auxiliares. 

Se indicó que se trata de una investigación en curso, por lo que las diligencias continúan y no se descartan nuevas acciones relacionadas con bienes o propiedades.

Tras ser aprehendido durante un operativo en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, Facuco enfrentó audiencia de control de garantías en noviembre de 2025. 

En esa audiencia un juez legalizó su aprehensión, le imputó cargos y ordenó la medida cautelar de detención provisional mientras sigue la investigación. 

La defensa apeló esa decisión, pero hasta ahora mantiene la detención provisional en lo que avanza el caso.

