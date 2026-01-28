Umecit está en la cima de la LPF y deja en el fondo al Plaza Amador

El equipo de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (Umecit) ha iniciado el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el pie derecho, al ganar sus dos primeros partidos.

En el cierre de la segunda fecha, Umecit venció 1-0 a Plaza Amador, actual campeón de la liga para sumar seis puntos y colocarse de líder de la Conferencia Este de la LPF.

En la primera fecha, Umecit derrotó 1-0 al Árabe Unido de Colón.

En el partido contra el Plaza Amador, el gol que dio el triunfo a Umecit fue marcado por Andrés Palmezano al minuto 60’.

Por su lado, el Plaza Amador quedó en el último lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, al perder los dos compromisos disputados hasta el momento.

En la primera fecha, los leones fueron derrotados 3-0 por el Sporting San Miguelito.

En el duelo por la cima de la Conferencia Oeste, el Club Deportivo Universitario y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) empataron 1-1.

Por el CAI, que acumula cuatro puntos y lidera el Oeste por mejor diferencia de goles, anotó Jafet Obando, mientras que Valentín Pimentel marcó para los universitarios, que también suman cuatro unidades y ocupan la segunda posición.

El partido que abrió la jornada, entre el San Francisco y el Herrera, finalizó con empate 2-2.

Por el conjunto 'monje', cuarto clasificado con dos puntos, Ronaldo Dinolis firmó un doblete. Por los herreranos, Alejandro Peñalba y David Castillo, este último en tiempo añadido, sellaron la igualdad. Herrera sumó así su primer punto del torneo, aunque permanece en el último lugar de la tabla.

En la Conferencia Este, Alianza y Árabe Unido de Colón igualaron 2-2. El Unión Coclé tampoco pudo pasar del empate 2-2 ante el Veraguas United y el Tauro F.C. y Sporting San Miguelito empataron sin goles.

Con este resultado, el Sporting alcanzó cuatro puntos y se situó segundo en la Conferencia Este, mientras que Tauro llegó a dos unidades y ocupa la cuarta posición.