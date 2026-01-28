Equipo que tropiece hoy en la Champions puede quedar relegado a los playoffs

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona y Manchester City se encuentran entre los gigantes del fútbol europeo que no pueden darse el lujo de tropezar en una tensa última fecha de la fase inicial de la Liga de Campeones hoy miércoles.

Todos enfrentan la posibilidad de ser relegados a los playoffs en una noche con 18 partidos en la competencia de clubes de élite de Europa.

Ocho equipos avanzarán directamente a los octavos de final. Los siguientes 16 disputarán playoffs a dos partidos para completar el cuadro en la fase de eliminación directa.

Después de siete rondas, el líder Arsenal y su escolta Bayern Múnich son los únicos equipos que han asegurado sus plazas.

Todo esto abre el compás para una noche potencialmente emocionante de acción, ya que apenas tres puntos separan al tercero Madrid y el 15to Juventus.

Ocho equipos, desde el sexto PSG hasta el 13ro Atalanta se aglutinan con 13 puntos. Esto aumenta la posibilidad de vuelcos en el orden de la tabla de posiciones dependiendo de los resultados.

El PSG recibirá a Newcastle. El gigante francés está por delante del club inglés en goles anotados y una derrota o un empate podría hacer que el reinante campeón de Europa salga de los ocho primeros.

Tanto el Barcelona como el City, ambos con 13 puntos, también quieren escalar en la zona de clasificación automática.

El Barcelona juega en casa contra Copenhague y el City, campeón europeo en 2023, recibe al Galatasaray turco.