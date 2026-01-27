Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén fue detenido este marte al arribar a Panamá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera una orden de captura en su contra.



Carrizo es señalado por presunto enriquecimiento injustificado durante la administración pasada.



A su arribo fue custodiado por agentes de agentes de la Dirección de Investigación Judicial y Migración, y salió esposado de la terminal aérea.

Minutos antes, Carrizo aseguró que regresó voluntariamente al país tras enterarse por los medios de la orden en su contra y dijo que decidió no juramentarse en el Parlacen para venir “con la frente en alto”.

En unas breves palabras, Gaby dijo que el proceso era una "persecución política".



El exvicepresidente se encontraba en Guatemala al momento de conocerse la orden de aprehensión y conducción de la Fiscalía.



En un video que hizo público anoche, Gaby informó que enfrentaría la justicia.



La orden de conducción y aprehensión

La petición está contenida en el oficio N.° 731-2026, fechado el 26 de enero de 2026, emitido por la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, Sección de Atención Primaria, y dirigido al comisionado César Pitti, director de la DIJ.

Según el documento, la diligencia se sustenta en la Noticia Criminal N.° 202600005907, relacionada con una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. En ese contexto, la Fiscalía ordenó dar cumplimiento a la Resolución N.° 01-2026, del 23 de enero de 2026, mediante la cual se dispone la aprehensión y conducción del exfuncionario.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó que Carrizo Jaén, con cédula de identidad personal 8-766-2490, sea ingresado en el sistema de verificación ciudadana, como parte de los procedimientos establecidos dentro del proceso penal.

El oficio lleva la firma de Adela Cedeño, fiscal superior de la Fiscalía Anticorrupción, y forma parte de las diligencias que adelanta el Ministerio Público en esta investigación por presuntos actos de corrupción.



Habla Gaby



En un video publicado en su cuenta de Instagram. Gaby indicó anoche que: "Hoy 26 de enero me he enterado de esta orden de aprehensión y estoy gestionando todo para volver cuanto antes a mi país. También tengo que advertir que me habían indicado que el 27 de enero era mi juramentación, como vicepresidente del la República, en el Parlamento Centroamericano" (Parlacen).



Resaltó en ese sentido que es su derecho "formar parte de ese parlamento", y que muy probablemente frente a toda esta situación "se generarán muchísimas especulaciones".



La Contraloría General de Panamá ordenó en octubre pasado el secuestro de ocho cuentas bancarias y de bienes inmuebles vinculados a Carrizo por un monto de hasta 1,3 millones de dólares, ante lo cual el exvicepresidente presentó un amparo de garantías constitucionales ante el Supremo panameño.



Con respecto a esto, Carrizo aseguró este lunes que el 15 de enero pasado presentó ante la Contraloría una auditoría forense "que demuestra que no me he enriquecido injustificadamente".



"Demuestro igual que en ninguna de mis cuentas, ni de ninguna sociedad anónima, he recibido un sólo dólar de ninguna compañía contratista del Estado, ni de ningún subcontratista (...). Nadie me puede acusar a mí de haberme robado absolutamente nada del Estado", remarcó.



Abogado de profesión, Carrizo es miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayoritario de Panamá, desde 2007, y en 2019 se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia panameña con apenas 36 años, después de que Laurentino Cortizo ganara las elecciones de ese año.



'Gaby', de 42 años, ha tenido mucha visibilidad dentro del Ejecutivo que lideró Cortizo, lo que llevó a que fuera señalado popularmente como una de las principales caras detrás de los diferentes escándalos atribuidos a dicha Administración desde sus inicios y que se incrementaron con la pandemia de la covid-19.



En esa ocasión, Transparencia Internacional (TI) recordó en 2021 que debido a la pandemia existía en Panamá "un estado de excepción por emergencia, decretado por el propio Ejecutivo" que se eximía "a sí mismo de los controles y rendición de cuentas regulares y la transparencia proactiva, en medio de notables indicios de actos de corrupción por parte de funcionarios".



Carrizo por su parte defendió el "manejo transparente" de los 1.457 millones de dólares aprobados durante el año 2020 para combatir la pandemia en Panamá.