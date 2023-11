Bodegueros clasifica a semifinales en softbol de 50 años de P. Este

El equipo de los Bodegueros se convirtió en el primer clasificado a las semifinales de la Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este, al obtener su séptima victoria sin derrotas en la segunda fase de la competencia.

En el torneo, que tiene como sede el Complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz, los Bodegueros vencieron 12-0 a los Bocatoreños residentes en la capital para asegurar una de las plazas a la siguiente etapa.

Por su lado, el Club HR y Trililin obtuvieron triunfos importantes que los mantiene en la lucha por los tres cupos restantes de las semifinales.

El Club HR dejó en el terreno 8-7 a Tocumen, mientras que Trililin dio cuenta de Thunder 9-3.

Con estos resultados los Bodegueros lideran la tabla con 7-0, seguido de Trililin con 5-2, Tocumen (4-3), Club HR (2-5), Bocatoreños residentes en la capital (2-5) y Thunder (1-6).

Para este domingo 26 de noviembre la jornada la abren a las 8:45 de la mañana Thunder vs Club HR, seguido de los partidos Bodegueros vs Tocumen y Trililin vs Bocatoreños residentes en la capital.

Posterior a estos juegos se realizará un amistoso en la categoría de 60 años y más entre el Club HR vs los Viajeros.

