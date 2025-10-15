Boliche panameño a buscar medallas en Juegos Centroamericanos

El boliche panameño será otro de los deportes que estará formando parte de la edición XII de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.

La delegación de este deporte está encabezada por el destacado atleta William Duen, quien fue escogido como uno de los abanderados de Panamá para estos juegos regionales.

Duen estará acompañado en la rama masculina por Donald Lee, Alejandro Matos, Ronny Rodríguez, César Contreras Jr. y Elías Viruet.

En la rama femenina jugarán Edissa Andrade, Lizzie Abood, Vivian Lee, Isabel Wong, Alma Taylor y Karian Quintero.

El entrenador de la delegación será Álvaro Castro y sus asistentes serán Cali Sing y Ricardo Young. Sergio Gómez será el delegado y el jefe de misión será Luis Vásquez, actual presidente de la Comisión Nacional de Bolos de Panamá (CNB).

La delegación panameña viajará el jueves 23 de octubre y el 24 están programadas las prácticas en las pistas de Metro Bowl, que será la sede de competencia de este deporte.

Los días de competencia se darán del sábado 25 al jueves 30 de octubre y se disputarán los eventos de individual, dobles, tercias, equipos y la final de maestros.

El boliche será uno de los 36 deportes en los que verá acción Panamá en los Juegos Deportivos Centroamericanos.

La delegación de Panamá está compuesta por 512 atletas, 138 oficiales-entrenadores, 31 profesionales del equipo interdisciplinario, 7 de la jefatura de misión y 14 del equipo de comunicación.