‘Boxeo con Caché 5’ se realizará el 14 de marzo

El púgil panameño Leroy ‘El Sensacional’ Estrada encabeza el programa ‘Boxeo con caché 5’, en el que disputaré el cetro latino supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La cartilla, organizada por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero, se realizará el sábado 14 de marzo en los Jardines del Hotel El Panamá.

‘El Sensacional’ Estrada viene de una victoria importante sobre su compatriota Ronal Batista el pasado 6 de diciembre por nocaut ténico en el sexto asalto.

Estrada, oriundo de La Chorrera, enfrentará a un rival por anunciar.

Por su parte, el invicto panameño Ángel Bethancourt se medirá al también invicto venezolano Miguel ‘Valerito’ Ramos a 10 asaltos y 115 libras.

Otro panameño que verá acción es Alexander Durán, quien enfrentará al invicto dominicano Michael Ramírez a 10 asaltos y 150 libras.

En duelo de panameños, combatirán Jonathan ‘Alta Gama’ Miniel y John Valencia a 8 rounds y 140 libras.

Otros ocho combates formarán parte de esta función, en la que destacan el debut de las promesas Edgar ‘Mayweather’ Rentería y Moisés Yoav Rodríguez.