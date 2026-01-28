Deportes - 28/1/26 - 05:41 PM

Barca clasifica directo a octavos de la Champions; Real Madrid a playoffs

La última jornada de la fase de la Liga de Campeones estuvo vibrante hasta el último minuto en varios de los juegos.

 

Por: España/ EFE -

La última jornada de la fase liga dejó al Barcelona entre los ocho primeros de la tabla, en octavos directamente, en una fase que dominó claramente el Arsenal, el único con pleno, y que dejó al Real Madrid y al Atlético Madrid, incapaces de ganar sus partidos, condenados a las eliminatorias previas, de las que cae el Athletic, eliminado igual que el Villarreal.

El Arsenal, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City se libran de la ronda previa y jugarán entre los ocho mejores.

NO DEJES DE LEER: Umecit está en la cima de la LPF y deja en el fondo al Plaza Amador

El Real Madrid y el Atlético Madrid conocerán a sus adversarios en el sorteo de mañana viernes, 30 de enero en Nyon.

El Real Madrid y el Inter, noveno y décimo, se enfrentarán al Bodo Glimt o al Benfica, una vez que logró el pase a última hora, en el tiempo añadido, por la diferencia de goles; el Atlético Madrid y el Juventus, decimocuarto y decimotercero, contra el Club Brujas o el Galatasaray. Ambos jugarán la ida fuera de casa y la vuelta como locales.

En el sorteo, además, Paris Saint Germain y el Newcastle se enfrentarán al Mónaco o el Qarabag y el Borussia Dortmund y el Olympiacos ante el Atalanta o Leverkusen. Unos irán a la parte alta del cuadro y otros emparejamientos a la zona baja y a partir de ahí la competición tendrá definido el camino hasta la final.

NO DEJES DE LEER: Panameño Allen Córdoba jugará con Tomateros de Culiacán en Serie del Caribe

Los emparejamientos de la fase eliminatoria se determinan mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios:

Los partidos de ida se disputarán el 17/18 de febrero de 2026 y los de vuelta una semana más tarde, el 24/25 de febrero de 2026.

Los ocho clubes que superen los play-offs eliminatorios pasarán a octavos de final, cuyo sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.

Te puede interesar

Barca clasifica directo a octavos de la Champions; Real Madrid a playoffs

Barca clasifica directo a octavos de la Champions; Real Madrid a playoffs

Enero 28, 2026
Bills ascienden a su coordinador ofensivo

Bills ascienden a su coordinador ofensivo

Enero 28, 2026
Umecit está en la cima de la LPF y deja en el fondo al Plaza Amador

Umecit está en la cima de la LPF y deja en el fondo al Plaza Amador

Enero 28, 2026
Equipo que tropiece hoy en la Champions puede quedar relegado a los playoffs

Equipo que tropiece hoy en la Champions puede quedar relegado a los playoffs

 Enero 28, 2026
Carlos Alcaraz supera los cuartos de final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz supera los cuartos de final del Abierto de Australia

Enero 28, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"