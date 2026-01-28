Nacional - 28/1/26 - 07:15 AM

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Una lancha en la que viajaban naufragó por los fuertes vientos.

 

Por: Redacción / Crítica -

Dos panameñas perdieron la vida mientras disfrutaban un paseo familiar en el Lago Atitlán, en Guatemala. 

Una lancha en la que viajaban naufragó por los fuertes vientos, dejando además cinco personas heridas que fueron rescatadas por Bomberos Voluntarios.

La familia se dirigía a San Juan La Laguna cuando la embarcación volcó. Las mujeres murieron por asfixia tras caer al agua, mientras sus acompañantes fueron trasladados a un centro hospitalarios..

Según el reporte de Bomberos Voluntarios, los rescatados fueron identificadas como turistas de nacionalidad panameña.

Los sobrevivientes son Dany Staf, de 41 años y cuatro menores de edad de 12, 15, 17 y 8 años.

Las autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones en los paseos en lancha, sobre todo en días con vientos fuertes, para evitar más tragedias en el Lago Atitlán.

 

Te puede interesar

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Enero 28, 2026
Caso Odebrecht: testigo admite legalidad de donaciones 2009-2014

Caso Odebrecht: testigo admite legalidad de donaciones 2009-2014

 Enero 28, 2026
Permiten a diputados abogados ejercer pese a críticas por conflicto de interés

Permiten a diputados abogados ejercer pese a críticas por conflicto de interés

 Enero 28, 2026
Panamá, epicentro del Davos latinoamericano con líderes y Premios Nobel

Panamá, epicentro del Davos latinoamericano con líderes y Premios Nobel

 Enero 28, 2026
Carrizo niega cargos: “Preferí venir en el primer vuelo y enfrentar esto”

Carrizo niega cargos: “Preferí venir en el primer vuelo y enfrentar esto”

 Enero 28, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Ejecutan a joven a tiros en Pacora

Ejecutan a joven a tiros en Pacora