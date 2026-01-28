Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas perdieron la vida mientras disfrutaban un paseo familiar en el Lago Atitlán, en Guatemala.

Una lancha en la que viajaban naufragó por los fuertes vientos, dejando además cinco personas heridas que fueron rescatadas por Bomberos Voluntarios.

La familia se dirigía a San Juan La Laguna cuando la embarcación volcó. Las mujeres murieron por asfixia tras caer al agua, mientras sus acompañantes fueron trasladados a un centro hospitalarios..



Según el reporte de Bomberos Voluntarios, los rescatados fueron identificadas como turistas de nacionalidad panameña.

Los sobrevivientes son Dany Staf, de 41 años y cuatro menores de edad de 12, 15, 17 y 8 años.

Las autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones en los paseos en lancha, sobre todo en días con vientos fuertes, para evitar más tragedias en el Lago Atitlán.