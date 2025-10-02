Brasil incluye a Vinicius Júnior para amistosos

El extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, volverá a la selección nacional de Brasil para dos amistosos en Asia en octubre.

El entrenador Carlo Ancelotti anunció su convocatoria en Río de Janeiro para los partidos contra Corea del Sur (10 de octubre) y Japón (14).

El delantero estrella Neymar fue excluido debido a otra lesión, esta vez en su muslo izquierdo. Vinícius no jugó en los dos últimos partidos de Brasil de la clasificación sudamericana para el Mundial en septiembre.