Filadelfia Eagles, campeones de la NFL, ganan título de su división

Esta no fue una actuación brillante de los campeones del Súper Bowl, los Philadelphia Eagles. Desde un balón suelto en la patada inicial hasta un par de penalizaciones en su popular jugada del 'Tush Push' pasando por tres intentos de gol de campo por el lado izquierdo, hasta una desventaja al medio tiempo.

Aun así, Jalen Hurts, Saquon Barkley y compañía finalmente encaminaron su juego y aseguraron su segundo título consecutivo de la NFC Este al vencer a los Washington Commanders por 29-18 el sábado por la noche.

Iniciando jugadas desde el centro con mucha más frecuencia que a principios de la temporada, Hurts completó 22 de 30 pases —15 de ellos atrapados por A.J. Brown o DeVonta Smith— para 185 yardas, dos touchdowns y ninguna pérdida de balón. Se conectó con Smith desde 5 yardas en la primera mitad y con el ala cerrada Dallas Goedert desde 15 para poner a Filadelfia por delante 14-10 en el tercer cuarto, culminando una serie de 17 jugadas, 83 yardas y 10 1/2 minutos.

Hurts también causó mucho daño terrestre, ganando 40 yardas en siete acarreos para los Eagles (10-5), quienes, tras una racha de tres derrotas, han ganado dos consecutivas. Son el primer equipo en liderar la NFC Este en temporadas consecutivas desde que Filadelfia lo hizo todos los años de 2001 a 2004; la brecha desde entonces fue la sequía más larga sin un campeón repetido en cualquier división en la historia de la NFL.

Barkley añadió una carrera de touchdown de 12 yardas para los Eagles, parte de su actuación de 21 acarreos y 132 yardas.

Marcus Mariota fue titular en lugar de Jayden Daniels. El actual Novato Ofensivo del Año de la NFL, quien llevó a los Commanders al partido por el título de la NFC la temporada pasada, donde perdieron 55-23 contra Filadelfia, pero que ha estado fuera de acción en 2025 tras lidiar con una serie de lesiones y participar solo en siete partidos.