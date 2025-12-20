José Córdoba vio acción con el Norwich City de la Championship de Inglaterra

El defensa central panameño José 'Coto' Córdoba sigue teniendo acción en la Championship de Inglaterra (segunda división) luego de retornar de una lesión muscular.

'Coto' Córdoba jugó de sustituto en el empate de su equipo, el Norwich City, 1-1, ante el Preston North End.

Córdoba entró al minuto de 65', reemplazando a su compañero Benjamin Chrisene.

Es el segundo partido consecutivo en el que tiene minutos el jugador panameño, deaspués de volver al campo de juego. El pasado 13 de diciembre también entró de reemplazo al minuto 66' en el triunfo de su equipo 2-1 sobre el Southampton.

Hay que recordar que el defensa panameño se lesionó el pasado 10 de octubre cuando jugó con la Selecciónde Panamá ante El Salvador en partido correspondiente a la fase final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Córdoba, de 24 años, es uno de los jugadores candidatos a formar parte del onceno nacional que representará a Panamá en el Mundial 2026.