Arsenal gana y asegura pasar la Navidad en el primer lugar de la Liga Premier

Erling Haaland sigue a ritmo de más de un gol por partido.

El Manchester City sumó otros tres puntos y extendió su racha a cinco victorias seguidas.

Eso aún no es suficiente para evitar que el Arsenal sea el líder de la Liga Premier el día de Navidad.

Una victoria por 1-0 ante el Everton, asegurada por un penal de Viktor Gyokeres en la primera mitad, significa que el Arsenal —en busca de su primer título de la máxima categoría inglesa desde 2004— pasará el 25 de diciembre en primer lugar por quinta vez desde que se formó la Liga Premier en 1992.

En ninguna de las cuatro ocasiones anteriores el Arsenal logró ganar el título.

La historia no es lo único contra lo que luchan los Gunners.

El City es el rival más cercano y está solo dos puntos en segundo lugar tras barrer 3-0 al West Ham.

Haaland anotó en cada mitad para llegar a 19 goles en 17 partidos esta campaña —superando así a Cristiano Ronaldo en la lista de máximos goleadores de la Liga Premier— y también asistió en el gol de Tijjani Reijnders.

El entrenador del City, Pep Guardiola, aún no está completamente satisfecho y reveló su mensaje en el vestuario al equipo.

“Les dije a los jugadores, ‘Feliz Navidad a todos, pero no será suficiente si no mejoramos’”, dijo Guardiola.

Liverpool superó 2-1 al Tottenham, que terminó con nueve hombres, pero perdió a su fichaje récord Alexander Isak por una lesión en el tobillo izquierdo sufrida al anotar el primer gol.

Chelsea remontó de dos goles abajo para empatar 2-2 en Newcastle.