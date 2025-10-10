A buscar los tres puntos y sin miedo a la historia del Estadio Cuscatlán

No hay margen de error. Panamá está obligado a sumar los tres puntos ante El Salvador cuando se enfrenten hoy en partido correspondiente a la fase final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

El encuentro está programado para iniciar a las 8 de la noche (hora de Panamá) y se realizará en el Estadio Cuscatlán, un coliseo en que la selección nacional no ha podido ganar en eliminatoria mundialista pero que hoy tendrá que ir mentalizada a romper las estadísticas que están su contra.

En seis ocasiones que ambos equipos han jugado procesos clasificatorios en el coloso de Monserrat, El Salvador ha logrado imponerse siempre.

Sumar tres puntos hoy para Panamá, que ocupa la tercera acsilla de la clasficación (tiene dos puntos) es de vital importancia para mantenerse cerca del primer lugar, tomando en cuenta de que el líder del grupo es Surinam con cuatro puntos y que de ganar hoy a Guatemala llegarían a siete unidades quedando tres fechas por jugar.

El segundo lugar es para El Salvador con tres unidades, mientras que en el último puesto está Guatemala con un punto.

Hay que recordar que solo el líder de este y de los otros dos grupos de la fase final de la Concacaf clasificarán de forma directa al Mundial 2026.

Los dos mejores segundos lugares de los tres grupos en competencia tendrán que conformarse con disputar un Play-In Intercontinental que se jugará en marzo de 2026 y en el que verán acción equipos de las otras confederaciones.