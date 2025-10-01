Cachorros ganan primer juego ante los Padres

Seiya Suzuki y Carson Kelly conectaron jonrones consecutivos para ayudar a los Cachorros de Chicago a vencer por 3-1 a los Padres de San Diego en el primer juego de la serie de comodín de la Liga Nacional.

Una actuación perfecta del bullpen de Chicago cristalizó la primera victoria de playoffs de la franquicia desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017. Los Cachorros perdieron por barrida ante Miami en la ronda de comodines de 2020, su última aparición en la postemporada.

El segundo duelo de la serie al mejor de tres será en el Wrigley Field hoy miércoles por la tarde.