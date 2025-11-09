Campeona mundial Nataly Delgado, Abanderada en Desfile de Santiago de Veraguas

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Nataly Delgado, hizo una pausa en sus entrenamientos para rendirle honor a la Patria.

Delgado fue escogida por la Alcaldía de Santiago, que preside Eric Jaén, como la Abanderada en los Desfiles de este domingo 9 de noviembre, fecha en que se celebra la adhsesión de esta ciudad a la gesta separatista de Panamá de Colombia de 1903.

NO DEJES DE LEER: Carlos Harvey y el Minnesota United a semifinales de conferencia en la MLS

Hay que destacar que Delgado es oriunda de la ciudad de Santiago y ha representado de gran forma a su provincia y a Panamá, logrando llegar a la cúspide de su carrera deportiva con la conquista del título mundial de las 115 libras de la AMB.

La campeona mundial de boxeo recorrió las avenidas Héctor Santacoloma y Central, trayecto del desfile.

NO DEJES DE LEER: 'Coco' sobre lesión de Mier: 'Mi intención nunca fue sacarlo del partido'

La boxeadora panameña actualmente se prepara para realizar su primera defensa titular, la cual está programada para el sábado 6 de diciembre en el Salón Villa Magna del hotel Gran David de la ciudad de Santiago ante la venezolana Yoselin Fernández a 10 asaltos.

La función, organizada por la Alcaldía de Santiago y con la producción de la promotora High Level Boxing, de Roberto Mora, quedará en la historia deportiva ya que será la primera vez que en el interior de la República este en juego un titulo mundial,