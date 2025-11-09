Carlos Harvey y el Minnesota United a semifinales de conferencia en la MLS

El defensa panameño Carlos Harvey y su equipo, el Minnesota United FC, clasificó a las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS), al vencer en el tercer y decisivo encuentro de la serie al Seattle Sounders.

El encuentro, realizado en el Allianz Field, casa del Minnesota United, tuvo que extenderse hasta la tanda de los penales, luego de quedar empatados 3-3 en los 90 minutos de juego.

Hay que destacar que Harvey entró a jugar al minuto 84' en reemplazo de su compañero Robin Lod y además contribuyó al triunfo de su equipo, al marcar eficazmente en los penales.

Fue la segunda participación de Harvey en un partido de su equipo, luego de retornar de la lesión en los meniscos de su rodilla, la cual rquirió operación.

El pasado lunes 3 de noviembre, en el segundo partido de la serie ante Seattle, el jugador polifuncional panameño vio acción, entrando al minuto 79'.

El Minnesota United FC enfrentará en las semifinales de la conferencia Oeste de la MLS al ganador de la serie entre San Diego FC y Portland Timbers.

Carlos Harvey es uno de los convocados por el técnico Thomas Christiansen para los dos últimos partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en la que Panamá lucha por clasificar directamente a la máxima cita del balompié.

Se espera que el jugador istmeño se una a la selección este domingo o más tardar el lunes.