Campeona mundial Nataly Delgado defenderá su título en Santiago de Veraguas

Un evento histórico se realizará el próximo sábado 6 de diciembre en Santiago de Veraguas cuando la campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Nataly Delgado, defienda su cetro universal.

La función, organizada por la Alcaldía de Santiago con su alcalde Eric Jaén y con la producción de la promotora High Level Boxing, de Roberto Mora, quedará en la historia deportiva ya que será la primera vez que en el interior de la República este en juego un titulo mundial, que en este caso será la primera defensa de Delgado, quien es oriunda del distrito de Santiago.

La sede de este evento será el Salón Villa Magna del hotel Gran David, de Santiago de Veraguas.

En conferencia de prensa realizada este miércoles, se anunció que Delgado expondrá su corona ante la venezolana Yoselin Fernández a 10 asaltos.

El combate de título mundial tendrá el respaldo de otros cinco encuentros, entre los cuales destaca el del invicto prospecto veragüense Maximiliano Bonilla, quien se medirá al colombiano residente en Panamá Jhoyner Cervera a 8 asaltos y 126 libras.

Por su parte, Ronal 'El Gallito' Batista se medirá a Leroy 'El Sensacional' Estrada a 8 rounds y 115 libras.

Otros combates: Edwin Quintero (Panamá) vs Larry Olivas (Costa Rica) a 6 asaltos y 108 libras; Roy Hernández (Herrera) vs Adrian Morales (Panamá Oeste); e Iker Canto (Veraguas) vs Víctor Rodríguez (Panamá).