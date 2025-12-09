Campeona mundial Nataly Delgado logró coronar un 2025 exitoso

Nataly Delgado tuvo un 2025 exitoso, en el que sin duda ha sido el mejor año en su carrera profesional boxística. Logró conquistar el campeonato mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y defenderlo con éxito cuando venció el pasado sábado a la mexicana Arlenn Sánchez por decisión unánime.

Delgado es una boxeadora que ha venido ascendiendo, mejorando en su boxeo y que le ayudó a lograr el objetivo de coronarse campeona mundial.

No ha sido fácil el camino de la boxeadora nacida en la provincia de Veraguas. En Panamá no hay muchas boxeadoras, por lo que conseguirle rivales es mucho más difícil.

Además de practicar el boxeo, Nataly tiene que cumplir su rol de madre, esposa. Igualmente cumple profesionalmente con sus labores en el Ministerio de Economía y Finazas.

No obstante, la campeona mundial ha cumplido con todas sus responsabilidades y en este 2025 ha logrado cosechar los frutos luego de varios años de esfuerzo.

“Un año 2025 de éxitos. Tres victorias, una de ellas conquistando el campeonato mundial y otra defendiéndolo”, expresó Delgado.

Detrás de la carrera de Nataly, hay un equipo de trabajo que ha aportado su granito de arena.

“Hay muchas personas que conforman el equipo de trabajo. Primeramente mi esposo y entrenador principal Julio César Archibold, Douglas Ramírez (terapeuta), Daniel Colina (preparador físico) y los entrenadores Héctor Manzanilla y Reinier Véliz”, detalló la campeona.

Pero también hay otras personas importantes que le han ayudado a concretar sus peleas como es el caso del Alcalde de Santiago Eric Jaén, quien junto al promotor Roberto Mora de High Level Boxing montaron la cartilla en Santiago de Veraguas.

Igualmente agradeció al diputado de Santiago Miguel Ángel Campos por el apoyo siempre brindado y al viceministro de Economía y Finanzas Fausto Fernández.

Próxima defensa

Con relación a la segunda defensa titular de la campeona mundial supermosca de la AMB, su esposo y entrenador Julio César Archibold informó que en marzo sería la proxima defensa en la ciudad de Panamá.

“Como primera opción queremos que sea la venezolana Yoselin Fernández, quien era la rival original y que no pudo venir por dificultades con la visa”, detalló Archibold.