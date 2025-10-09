Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tiene fecha de apertura

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 ‘Copa Caja de Ahorros’, ya tiene fecha de inicio y será el sábado 3 de enero cuando el actual campeón de esta categoría, Coclé, reciba en el Estadio José Remón Cantera de Aguadulce a Colón.

La fecha de inicio del torneo nacional de esta categoría se definió en una reunión plenaria de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) realizada recientemente.

Una nota de prensa de la Fedebeis detalló que el encuentro inaugural será a las 7 de la noche pero desde las 5:30 de la tarde se efectuará una ceremonia de apertura como es de costumbre.

Otro de los puntos que también se tocó en la reunión fue el de los peloteros mayores de 18 años de edad, quienes podrán seguir jugando en el torneo juvenil.

De acuerdo a lo que establece el reglamento actual de competencias, se utilizarán dos peloteros mayores de 18 años como lanzadores y dos peloteros mayores como jugadores de cuadro.

En la reunión plenaria también se acordó el uso de cuatro árbitros en todas las series del torneo. También se acordó que los congresillos tanto administrativo como técnico se realizarán el lunes 22 de diciembre.

Hay que señalar que para el campeonato Juvenil 2026 los equipos o Ligas Provinciales deben presentar un documento de aceptación de participación de parte de los padres de cada jugador, el cual debe estar firmado y notariado._

También se permite el cambio de un jugador por cualquier motivo, en las Rondas Regular y en la de Ocho Equipos, proveniente del roster de 40 o más._