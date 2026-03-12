Deportes - 12/3/26 - 12:00 AM

Canadá avanza en el Clásico y elimina a Cuba

Canadá superó la ronda inicial del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez, al vencer a Cuba 7-2 el miércoles en un partido decisivo en San Juan, Puerto Rico, gracias al jonrón de Abraham Toro y al sencillo de dos carreras de Otto Lopez.

Los hermanos Bo Naylor y Josh Naylor impulsaron carreras, Owen Caissie impulsó dos carreras y el relevista James Paxton ponchó a seis en dos entradas y dos tercios sin permitir carreras para Canadá (3-1), que eliminó a los cubanos (2-2) y ganó el Grupo A contra Puerto Rico (3-1). Cuba fue eliminada en la primera ronda por primera vez.

