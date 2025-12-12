Deportes - 12/12/25 - 12:00 AM

Canal de Panamá y Federación Panameña de Fútbol lanzan alianza

Por: Redacción critica.com.pa@epasa.com -

En un acto que reflejó el orgullo y la identidad del pueblo panameño, el Canal de Panamá reafirmó su respaldo oficial a la Selección Nacional de Fútbol, consolidando una relación de apoyo que ha acompañado al deporte por generaciones.

El evento, destacó el compromiso histórico del Canal con iniciativas que representan disciplina, esfuerzo colectivo y excelencia, valores que comparte con la Selección y que han guiado a ambas instituciones en su misión de representar a Panamá ante el mundo.

Esta alianza con todas las Selecciones Nacionales y sus diferentes categorías, agrupadas en la Federación Panameña de Fútbol permitirá impulsar iniciativas en beneficio no solo de la Selección Mayor, sino también de los distintos programas formativos y categorías juveniles de la FPF, ampliando su impacto social y deportivo en comunidades a nivel nacional.

El presidente encargado de la FPF, Fernando Arce, destacó que esta alianza seguirá fortaleciendo proyectos formativos que beneficiarán a jóvenes y comunidades a nivel nacional.

“Esta alianza representa más que un acuerdo formal. Es una convergencia de dos trayectorias sólidas, dos compromisos firmes y dos visiones que comparten un mismo propósito: seguir elevando el nombre de nuestro país y ampliar su reconocimiento más allá de nuestras fronteras”, expresó el dirigente del fútbol.

