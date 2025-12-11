Deportes - 11/12/25 - 12:00 AM

Jugadores de la LPF enfrentarán a Bolivia en amistoso del 18 de enero

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que para el partido amistoso que sostendrá la selección nacional absoluta ante Bolivia, el próximo 18 de enero, solo verán acción jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro se disputará en el Estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, ubicada al sur de Bolivia y capital de la provincia Cercado en un horario por definir.

En una nota de prensa, la FPF informó que el encuentro se disputará con jugadores del plano local provenientes de la LPF debido a que que no entra en las denominadas fechas FIFA.

La FPF explica en la nota que para Panamá, el partido sigue la línea de la programación acostumbrada de partidos amistosos internacionales con jugadores de la LPF a principio de cada año.

“El año pasado, una selección del plano local vio acción en los primeros meses del año en amistosos internacionales frente al club Universitario, de Perú, el 24 de enero, y luego ante la selección de Chile, en el mes de febrero”, agregó la FPF.

Agregó la comunicación que en el 2022, Panamá se midió de visita en Lima, a su similar de Perú, en otro encuentro entre selecciones del plano local.

La última vez que Panamá disputó un partido amistoso como visitante ante Bolivia fue el pasado 27 de agosto del 2023, en la ciudad de Cochabamba, en un encuentro internacional que concluyó con triunfo para la escuadra panameña por 2-1 con doblete de Kahiser Lenis.

