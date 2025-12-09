Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Panamá- El Día de las Madres terminó de forma trágica para la familia Samoa Chami, luego de que uno de sus miembros falleciera de forma accidental en medio de la celebración, en el sector 5 de Río Palomo, ubicado en el corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Todo ocurrió cuando faltaban 10 minutos para que el reloj marcara las 7:00 en punto de la noche. En ese momento y sin que nadie se lo esperara, Carlos Samoa Chame, de 56 años, se resbaló en el balcón de la vivienda donde la familia estaba reunida y cayó al suelo boca arriba.

Al parecer, el golpe fue tan fuerte que el hombre quedó inconsciente, por lo que su sobrino llamó al 911 para que los paramédicos atendieran la emergencia.

Lamentablemente, los especialistas, aunque intentaron reanimar al señor Carlos, no lo lograron y tuvieron que dictaminar que ya no tenía signos vitales.