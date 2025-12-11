Deportes - 11/12/25 - 12:00 AM

Erling Haaland: ‘Si hoy no ganamos se hubiera complicado todo’

Por: Madrid EFE -

Erling Haaland, delantero del Manchester City, ensalzó la victoria de su equipo en el Santiago Bernabéu y dijo que de no haberlo conseguido "todo se hubiera complicado mucho".

"Este un sitio difícil al que venir, pero hemos hecho un gran partido. Pudimos marcar varios goles más. El partido fue muy caótico, no pudimos controlarlo, pero ganamos y estamos contentos", dijo el noruego en TNT Sports.

"Si hoy no ganamos se hubiera complicado todo. Este partido era muy importante porque perdimos el último contra el Bayer Leverkusen. Ojalá podamos estar entre los ocho primeros".

Sobre el Real Madrid y las ausencias, tanto en defensa como la de Kylian Mbappé, Haaland dijo que pensaba que se enfrentaría al francés.

