Kadir Barría es inscrito por el Botafogo para jugar la ‘Copinha’

El delantero panameño Kadir Barría está siendo tomado en cuenta por su club, el Botafogo. El club brasileño lo inscribió para jugar la Copa Sao Paulo de Fútbol Junior, mejor conocida como la ‘Copinha’.

La información fue confirmada por las redes sociales del Botafogo, en el que el equipo presenta la lista de sus convocados para este torneo, el cual se disputará del 2 al 25 de enero de 2026.

La Copa Sao Paulo de Fútbol Junior o también conocida como ‘Copinha’ es una competición de fútbol masculino sub-20 de Brasil. Es organizada por la Federación Paulista de Fútbol (FPF) e incluye clubes no sólo de Sao Paulo, sino de todo Brasil.

“El Glorioso (Botafogo) ha inscrito a sus mejores atletas sub-20 para la Copa Sao Paulo de Fútbol Junior 2026”, destacó el club brasileño en sus redes sociales.

Actualmente el jugador se encuentra en Panamá pero se espera que en los próximos días se reincorpore a su club con el objetivo de estar listo para la competencia.

Kardir Barría, de 18 años, es uno de los jugadores panameños con mayor proyección a nivel internacional.

El pasado 25 de septiembre, se convirtió en apenas en el segundo panameño en jugar en la primera división del fútbol brasileño, conocido popularmente como el Campeonato Brasileirão, siendo el primero el defensa Felipe Baloy.

El delantero istmeño fue convocado en 10 partidos del Campeonato Brasileirão, de los cuales en seis vio acción (dos como titulares), anotando dos goles.

